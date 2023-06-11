Manisa’nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 6. Keşkek Festivali düzenlendi.

Sabahın erken saatinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan şenlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası keşkeklerin dövülmesiyle devam etti. Kıl çadırlarda dövülen keşkekler vatandaşlara ikram edilirken, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle yöresel oyunlar sergilendi. Kıl çadırların kurulduğu harman yerine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan Selendi Kurşunlu Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topcan, "Anamaslı Yörükleri olarak günümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Keşkek Şenliğimizin 6’ncısını yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada gayemiz dışarıda olan Anamas Yörüklerini bir araya getirmek, dostlarımızla beraber olmak, kaynaşmak" dedi.

Belediye Başkanı Nurullah Savaş yaptığı konuşmasında, "Uzun süre dünyayı etkileyen pandemi salgınından dolayı uzun zaman insanlar bir araya gelemedi. Yakın zamanda 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü yaşadık. Bugün burada Kurşunlu Mahallemizde yapılan etkinlik bizleri bir araya getirdi. Bunun için dernek yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ise, "Anamaslı Yörüklerimiz ile beraber olmaktan gurur duyuyorum. Dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu tür geleneklerin yaşatılması gerekiyor. Bu tür güzel bir etkinliğin düzenlenmesiyle ilçemiz dışında yaşayan hemşerilerimizle hasret giderilmesine vesile olan Kurşunlu Köyü Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan ve Yönetimine etkinliğe katılan misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Okumuş, Başkan Savaş ve diğer katılımcılar şenlikte yöresel oyunlar da oynadı. Festivale Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, diğer yörelerden gelen Anamaslı Yörükleri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.