Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesel Atletizm yarı final müsabakaları çerçevesinde 14 ilden 24 takım 300 sporcunun katılımıyla Erzincan’da saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Erzincan’da başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Atletizm Bölgesel yarı final müsabakaları için kente gelen sporcular saygı yürüyüşü yaptı.

2023 ANALİG Osman Bayraktar Sezonu atletizm müsabakaları öncesi depremde şehit olan Gençlik Spor çalışanları için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Erzincan’a gelen 14 ilden 24 takım 300 sporcu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde şehit olan Gençlik Spor çalışanları için yürüdü. Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Sporcular ve antrenörler saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sporcular akabinde Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Doğu ve Güneydoğu Atletizm Bölgesel yarı final müsabakaları için Erzincan’a gelen 14 ilden 24 takım 300 sporcu için Ekşisu Mesire alanında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sporculara ikramlarda bulunuldu.

Ekşisu Mesire alanında düzenlenen etkinliklere katılan Bingöl kafilesi sporcularından Eylül Çiğtay ve Meryem Mısır; Erzincan’ı çok beğendiklerini ve gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Gençlik ve Spor il Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiler.

22 Temmuz Cumartesi günü başlayan müsabakalar 27 Temmuz 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek.