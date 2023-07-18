Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri 19-23 Temmuz tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Müsabakalara kızlar ve erkeklerde toplam 252 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türk Sporunun alt yapısına yönelik projesi Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları, Osman Bayrakdar Sezonu adıyla devam ediyor. Haziran ayında Atletizm Grup Yarışmaları, Temmuz ayının başında ise Voleybol Çeyrek Finallerine ev sahipliği yapan Denizli’de, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Judo Türkiye Final Maçları gerçekleşecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri için hazırlıklar devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda yapılacak müsabakalara Türkiye’nin dört bir tarafından grup ve yarı finallerde başarılı olan 252 sporcu sikletlerinde madalya alabilmek için yarışacak. Müsabakalar PAÜ Spor Salonunda yapılacak.

Yarışmaların teknik toplantısı ve tartılar 19 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da PAÜ Spor Salonunda yapılacak. 20 Temumuz Perşembe günü saat 11.00’de tüm sporcuların katılımıyla Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesine ve aynı gün saat 13.00’te Pamukkale Koca Çukur’a kültür gezisi etkinliği gerçekleşecek.

Yeni bir organizasyana ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde hazırlıkları yakından takip eden İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Ligi projesinin Denizli’de başarıyla uygulandığını söyledi. Analig Projesi ile sporcuların farklı illerde maç tecrübesi kazandığını belirten İlman, farklı branşlarda milli takımlara altyapı oluşturacak bir sürecin yaşandığını ifade etti. İlman, Türkiye Şampiyonasında yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.