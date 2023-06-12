2023 Yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Masa Tenisi Kız-Erkek Grup Birinciliği müsabakaları Ağrı’da düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla hayata geçen Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) projesi kapsamında Ağrı’da 16 - 19 Haziran 2023 tarihlerinde Masa Tenisi Kız- Erkek Grup Birinciliği müsabakaları yapılacak.

Analig Masa Tenisi grup müsabakalarına; Van, Tunceli, Kars, Muş, Iğdır, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Ağrı’dan yaklaşık 60 sporcu ve antrenörlerin katılımı ile 16 Haziran Cuma günü saat 11:00 ‘da Ağrı Gençlik Merkezinde düzenlenecek olan teknik toplantı sonrası 17 Haziran Cumartesi günü müsabakalar başlayacak.

2500 Kişilik Spor Salonunda 2 gün sürecek müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak.

Depremzedeler İçin Saygı Yürüyüşü

Ağrı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Masa Tenisi Grup Müsabakaları öncesi tüm takımların katılımı ile Asrın Felaketinde hayatını kaybeden 78 Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları ve tüm deprem şehitleri için Saygı Yürüyüşü düzenlenecek.

Doğubayazıt’ta Kültür Gezisi

2023 Osman Bayrakdar Sezonu ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları için Ağrı’ya gelecek sporcular için kültür gezisi düzenlenecek.

Sporcular Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde, Doğubayazıt’ta tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Türbesi ve Doğubayazıt evlerini gezme imkânı bulacak.