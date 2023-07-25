Bilecik’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Çeyrek Final müsabakaları heyecan dolu maçlara sahne oldu. Müsabakada Afyonkarahisar erkek takımı rakiplerine üstünlük sağlayarak, Nevşehir’de yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Yarı final için büyük bir avantaj elde eden Afyonkarahisar erkek takımı, şimdi Nevşehir’de yapılacak yarı final müsabakalarında boy gösterecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: “Nevşehir’de yapılacak olan yarı final müsabakalarında takımımıza ve antrenörümüze başarılar diliyoruz. Umarız bu genç sporcular, gösterdikleri azim ve yetenekleriyle finale yükselerek büyük bir başarı elde ederler. Kendilerini tebrik ediyor ve gelecek maçlarda da başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.