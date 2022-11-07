Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan Anakent İş Merkezi’nin yeni projesi ortaya çıktı. İş merkezinin yerine hem meydan hem de otopark yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan Anakent İş Merkezi’nin yeni projesi ortaya çıktı. İş merkezinin yerine hem meydan hem de otopark yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Burası Samsunluların yeni buluşma noktası olacak. Üstü meydan, altı otopark olarak hizmet verecek” dedi.

Samsun’da kamulaştırma süreci tamamlandıktan sonra yıkımına başlanan Anakent İş Merkezi’nin yıkım süreci sürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan merkezin yıkım çalışmalarında dış cephenin sökümü tamamlandı. Yıkım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanırken o alana yapılacak projenin detayları da netleşti.

Alanın altına 3 katlı konvansiyonel 200 araç kapasitesine sahip otopark ile üst bölüme de tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edilecek. Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 bin 652 metrekarelik bölgede yeni yaşam alanı oluşturacak. Tek projeyle hem otopark sorununu çözülecek hem de vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir meydan yapılacak.

“Burası Samsunluların yeni buluşma noktası olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaptığımız her projede maksimum faydayı hedefliyoruz. Otopark projelerimizi oluştururken de bu doğrultuda hareket ettik. Kısıtlı alanı nasıl daha iyi kullanabileceğimizi hesapladık. Bu projede onlardan biri. Anakent İş Merkezi’nin yıkım çalışmaları devam ediyor. O alanda ekiplerimiz hassas bir çalışma yürütüyor. Müthiş bir proje hazırladık. Altı otopark üstü kafe ve meydan. Yani bir işle iki önemli kazanım sağlıyoruz. Samsun’a hem otopark hem meydan kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.