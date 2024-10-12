Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde evden çıktığı sırada anahtarını kapıda unutan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Gece saatlerinde Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi TOKİ Küme Evleri’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan vatandaş, evin anahtarını içeride unuttu. Vatandaş kapıyı bir türlü açamayınca, durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Ekipleri’ne bildirmek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Ekipleri, merdivenle eve balkondan girdi ve kapıyı açtı. Evinin kapısı açılan vatandaş rahat bir nefes alırken, yardımına gelen ekiplere teşekkür etti.

İtfaiye Ekipleri’nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve onlar mücadele ettiğini belirten Emirhan Gür, “Sokakta yürürken itfaiye ekiplerinin yolu kapattığını gördüm. Bu durumda beklemek zorunda kaldım. Sanırım bir vatandaş anahtarını ev içinde unutmuş. Bu yüzden vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişmiş. Neyse ki ekipler güvenli bir şekilde evin kapısını açmayı başardı. Vatandaşa geçmiş olsun diyoruz” dedi.