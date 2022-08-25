Sigortasız olduğu ortaya çıkan araç, incelemelerin ardından otoparka kaldırıldı.

Tatlıses’in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Tatlıses’in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Yaklaşık iki saat sonra devriye atan polis ekiplerine denk gelen araç takibe alındı. Kaçan otomobil kovalamaca sonrası Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta önü kesilerek durduruldu. Araçtaki 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bey Bayırı 1. Sokak’ta park ettiği otomobilin birkaç dakika yanından ayrılan S.Ş. kontak anahtarını üzerinde unuttu. Kaşla göz arasında çalınan otomobilin sürücüsü S.Ş. şaşkınlık içerisinde polise hırsızlık ihbarında bulundu.

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