Konya’nın Kulu ilçesinde annesinin şehir dışında olduğu için evine giremeyen genç, yardım istediği itfaiyenin aracının yangın merdiveniyle penceresi açık olan balkondan evine girebildi.

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç annesin şehir dışında olduğundan dolayı 6. kattaki evine giremedi. Önce polis ekiplerinden daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım isteyen genç, itfaiye aracının yangın merdiveniyle binanın 6. katındaki evine penceresi açık olan balkondan girdi. Yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür eden genç, ekiplerin yardım etmemesi halinde annesini 4-5 saat boyunca beklemek zorunda kalacağını ifade etti.