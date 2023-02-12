Anagold Madencilik, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Yetkili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket eden Anagold Madencilik, Malatya’ya toplam 45 kişilik arama-kurtarma ekibi ile aktif destek veriyor. Ayrıca çocuk, kadın, gıda ve hijyen ürünleri gibi destekler sağlayan şirket, arama-kurtarma ekibinin kullanabileceği birçok ekipmanı da bölgeye ulaştırdı.

Anagold Madencilik, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Yetkili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket eden Anagold Madencilik, Malatya’ya toplam 45 kişilik arama-kurtarma ekibi ile aktif destek veriyor. Ayrıca çocuk, kadın, gıda ve hijyen ürünleri gibi destekler sağlayan şirket, arama-kurtarma ekibinin kullanabileceği birçok ekipmanı da bölgeye ulaştırdı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın üretimi faaliyetinde bulunan Anagold Madencilik, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası seferber oldu. Afetin başından itibaren Erzincan Valiliği ve AFAD ile temasa geçerek sahaya inen şirket, acil müdahale ekibinden (ERT) toplam 45 kişiyi ve sağlık çalışanını Malatya’ya yönlendirerek aktif destek veriyor.

Hayati yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kurtarmada kullanılacak mobil ekipmanlar da dahil olmak üzere, yardım paketi hazırlıkları kapsamında, her türlü kritik ihtiyaç malzemesinin temin edilmesi ve kısa sürede gönderilmesi Valilik ile koordine edildi. Bu kapsamda su, bebek maması, bebek bezi, kadın hijyen ürünleri ve hazır gıdadan oluşan hayati yardımların yanında ilkyardım seti, tuvalet kağıdı, sabun, ıslak havlu gibi ihtiyaçlar da yardım tırları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca ERT ekibiyle birlikte projektör, jeneratör, hidrolik makas, balyoz, telsiz gibi birçok ekipmanın da bölgeye gönderimi sağlandı.

İliç ilçesindeki spor tesisinin, belediye tarafından herkesin geceleyebileceği bir yere dönüştürülmesinin ardından, ısıtıcı ve kumanya temini gerçekleştiren Anagold Madencilik, ayrıca çalışanlarının katkı sağlayabileceği bir yardım kampanyası çalışması da başlattı.

Afet boyunca arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden ERT ekibi, sonrasında ise Adıyaman’a geçerek Şeker Fabrikası’nın ekip ve ekipmanları desteğiyle çalışmayı sürdürecek.