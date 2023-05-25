Erzincan’ın İliç ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte Anagold Madencilik gençlerle buluştu. İliç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine Anagold Acil Durum Müdahale (ERT) ekibi “Arama Kurtarma faaliyetleri hakkında sunumlar yaparken aynı zamanda faaliyetlerinde kullandıkları ekipmanları da tanıtarak etkinliğe renk kattı.

Anagold Madencilik, İliç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine Acil Durum Müdahale Ekibi ile katılım gösterdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Erzincan’ın İliç ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan gençler, Anagold ekibine yoğun ilgi gösterdi. Şirket ekibi, gençlerin sorularını yanıtlarken arama kurtarma dünyası ve süreci hakkında detaylı bilgiler verdiler.

İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve İliç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sezai Öz’ün katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Kamu Kurum yetkililerin, ailelerin, gençler ve çocukların yoğun ilgisi oldu. Etkinlikte, Kaymakam, Belediye Başkanı ve İliç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından, deprem bölgesinde alınan görev ve bu etkinliğe sağlanan destek nedeni ile Anagold Acil Durum Müdahale Ekibi’ne madalya takdim edildi.

Deprem bölgesine destek

Şirket ekipleri, Kahramanmaraş depremlerinde aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Afetin en başından itibaren yetkili kurumlarla temasa geçerek sahaya inen Anagold Madencilik, Acil Durum Müdahale ekibini bölgeye yönlendirdi ve ayrıca şirket, yardım paketleri kapsamında, her türlü kritik ihtiyaç malzemesini ivedilikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.