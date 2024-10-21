Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Haftanın 3 günü Antrenör Hayrettin Yıldız nezaretinde Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında kondüsyon ve çift kale ile lige hazırlanan Anafartalarspor yeni sezondaşampiyonluğu hedefliyor.

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Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, takımının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyoruz. Genç Aslanlar’ında bu sene lige katılmaması nedeniyle grupta şampiyon olan takım BAL’ a çıkacak. Biz de BAL’ı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde hazırlık maçları ve sezon açılışı yaparak lige hazır hale geleceğiz.” Dedi.

Kaynak: igf