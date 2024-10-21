Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Haftanın 3 günü Antrenör Hayrettin Yıldız nezaretinde Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında kondüsyon ve çift kale ile lige hazırlanan Anafartalarspor yeni sezondaşampiyonluğu hedefliyor.

Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, takımının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyoruz. Genç Aslanlar’ında bu sene lige katılmaması nedeniyle grupta şampiyon olan takım BAL’ a çıkacak. Biz de BAL’ı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde hazırlık maçları ve sezon açılışı yaparak lige hazır hale geleceğiz.” Dedi.