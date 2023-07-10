Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü “AnadoluyuzBiz” projesi çerçevesinde Elazığ’dan Eskişehir’e gelen gençler, şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek gönüllülük çalışmalarına katıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “AnadoluyuzBiz” projesi çerçevesinde Elazığ’dan gelen 40 genci 4 gün boyunca misafir etti. Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda konaklayan gençler, Eskişehir merkezinde ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezerek gönüllülük çalışmaları yaptı. “AnadoluyuzBiz” projesiyle gençlerin arasında milli manevi değerlerin pekiştirilerek kardeşlik bağının güçlenmesi ve katılımcı gençlerin Türkiye’nin, kültürel ve tarihi mirası hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor.