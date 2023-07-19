Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Türkiye’nin farklı kentlerinden bir araya gelen 40 genç Denizli’ye geldi.

Gençlerin sosyal ve kültürel etkileşimlerini arttırmak, şehirlerin kültürel zenginliklerini tanıyıp tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini görmek amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde 40 öğrenci Denizli’ye geldi. Denizli’nin zenginliklerini tanımak için gelen 40 öğrenci Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci’yi ziyaret etti. Öğrencilerin ziyaretine Denizli Gençlik ve Spor Müdür Vekili Durmuş Cansever ve Şube Müdürü Tuna Şahin eşlik etti. Gençlerle tek tek tanışan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Değirmenci, Denizli’nin sosyal, kültürel, ekonomik, kentsel ve turizm değerlerini paylaştı. Yüzde 49’u ormanlarla kaplı Denizli’nin yeşil bir şehir olduğunu kaydeden Değirmenci, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yeşile çok önem veriyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarında Avrupa Birliği standartlarının çok üstündeyiz. Türkiye’de uluslararası ödüllü 5 adet yeşil bayraklı parkın 3’ü Denizli’mizde” dedi.

“Cam horoz hatırası”

Denizli’nin içme suyu anlamında kaliteli bir şehir olduğunu, musluklardan rahatlıkla su içilebildiğini anlatan Değirmenci, 2014 yılında Büyükşehir statüsü kazanmaları ile birlikte kentin tamamına aynı hizmet kalitesi sunabildiklerini belirtti. Denizli tarihinin M.Ö. 2 binli yıllara dayandığından bahseden Değirmenci, “Denizli’mizde tespit edilen 19 antik kentimiz var. Bunlardan Laodikya Antik Kenti’nin kazı çalışmalarına Büyükşehir olarak biz destek veriyoruz” diye konuştu. Bünyesinde Çocuk, Gençlik, Engelli ve Kadın Meclisi bulunan Kent Konseyi’nin de başkanı olduğunu ifade eden Değirmenci, “Gençlerimize yönelik pek çok projemizi Gençlik Meclisimiz aracılığı ile yapıyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi ve Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı da anlatan Değirmenci, programın sonunda gençlerle birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bulunan cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.