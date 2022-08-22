Farklı şehirde yaşayan lise düzeyindeki gençlerin, farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini amaçlayan ‘‘Anadoluyuz Biz’’ projesi çerçevesinde Antalya Gençlik Merkezinden gelen 35 öğrenci, 3 gün boyunca Denizli’de misafir edildi.

Farklı şehirde yaşayan lise düzeyindeki gençlerin, farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini amaçlayan ‘‘Anadoluyuz Biz’’ projesi çerçevesinde Antalya Gençlik Merkezinden gelen 35 öğrenci, 3 gün boyunca Denizli’de misafir edildi.

Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinesinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen ’’Anadoluyuz Biz’’ projesi ile daha önce farklı şehirlerden gençleri ağırlayan Denizli geçtiğimiz hafta Antalya’dan gelen 35 öğrenciyi misafir etti. Yurtlarda ağırlanan gençler ilk olarak Denizli Bakırcılar Çarşısı ve Kaleiçi’ni ziyaret ederek Denizli esnafı ile tanıştı. Beyaz Cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kent Gezisi ile Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalayan gençler Denizli’nin güzide ilçesi Buldan’ı da ziyaret etti. Tripolis Antik Kenti, Buldan Kültür Merkezi ve Tarihi Buldan Evlerini ziyaret eden gençler tarihsel bir yolculuğa çıktı. Buldan Vakıf Mesire alanında yapılan kuş yemlikleri ile gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirildi. Denizli’nin kuşbakışı muhteşem görüntüsünün tadını Bağbaşı Yaylası ve Teleferik gezisi ile yaşayan kafile unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Başkan Zolan ve Rektör Kutluhan ziyaretleri

Antalya’dan Denizli’ye gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce misafir edilen gençler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile de bir araya geldi. Başkan Zolan ile Denizli hakkında sohbet eden gençler daha sonra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın misafiri oldular. Rektörlük Binasında ağırlanan gençler Rektör Kutluhan’dan üniversite hakkında bilgi aldı.

“Çalışan ve üreten gençler olmalıyız’’

Hafta boyunca yoğun bir programla Denizli’nin tarihi, doğal ve kültürel yapısı hakkında bilgiler edinen öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ağırlayan İl Müdürü Ömer İlman gençlerle yakından ilgilendi. Gençlerle sohbet eden İlman,‘‘AnadoluyuzBiz’’ Projesinin gençlerin bilgi birikimi ve hayal dünyasına çok büyük katkılar yaptığını belirterek proje ile Denizli’ye gelen gençlerin hayal eden, çalışan ve üreten bir gençlik olması gerektiğinin altını çizdi. Yaparak ve yaşayarak öğrenme konusunda, bu gibi projelerin büyük katkısı olduğunu da dile getiren Gençli ve Spor İl Müdürü Ömer İlman , projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Antalya’dan Denizli’ye gelen gençler, Pazar sabahı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın da katıldığı kahvaltı organizasyonu ve sertifika takdimi sonrasında Antalya’ya uğurlandı.