Samsun’da, Anadolu’yu Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan önemli güzergahlardan biri olan Yeşilkent Kavşağı’nın inşaat çalışmalarının bir ay içinde tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor. Kavşağın tamamlanmasıyla, bölgeye olan erişimin hızlanması ve trafik akışının rahatlaması bekleniyor.

Samsun Yeşilkent Kavşağı’nda toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve köprü yapım işleri 6 Haziran 2023 tarihinde ihale edildi. Yapım çalışmalarına ise 21 Temmuz 2023 tarihinde başlandı. İhale çerçevesinde 2 adet 172 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü, 1 adet 29 metre uzunluğunda üstgeçit köprüsü, 1 adet 16 metre uzunluğunda altgeçit menfez ve toplam 9 kilometre uzunluğundaki kavşak kollarının onarım ve yapım işleri planlandı. Proje bünyesinde toplam 8 bin 685 metre uzunluğunda 556 adet fore kazık yapıldı. Fore kazık imalatları ve ilave 1, ilave 2, altgeçit 1, altgeçit 2, altgeçit 3 ve üstgeçit köprüleri ile K1, K2, K3 kollarında toprakarme duvar çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan K2 ve K3 kolları trafiğe açıldı. K1 kolunda çalışmalar üst yapı aşamasına getirildi.

Yeşilkent Kavşağı’nın tamamlanarak trafiğe açılabilmesi için birçok noktada çalışma yapılıyor. Bu sebeple çalışmaların devam ettiği bazı kesimlerde trafik farklı yollara aktarıldı. Bölgenin en yoğun kavşağında son olarak anayolda Ordu- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak bu kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan bu kısım hafta sonu trafiğe açılacak. Çalışmalar Ankara-Ordu istikametinin trafiğe kapatılması ve bu kesimin tamamlanmasına yönelik olarak sürdürülecek.

Yaklaşık bir ay içerisinde K1 kolunun ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı bağlantısının da tamamlanmasının ardından çalışmalar bitirilerek Yeşilkent Kavşağı’nın hizmete açılması hedefleniyor.