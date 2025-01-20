Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM), iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekilleri için düzenlediği eğitimlerle ulusal ölçekte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 10 yılı aşkın süredir başarıyla sürdürülen “İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Programı” kapsamında bugüne kadar 200 binden fazla kişi eğitim alarak belgelendirme sürecini tamamladı.

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesi, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde İSG hizmetlerini işverenlerin veya vekillerinin kendilerinin yürütebilmesine imkan tanıyor. Bu hizmeti üstlenmek isteyenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği yapan kurumdan eğitim alarak belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. ANADOLUSEM belirlenen kapsamdaki İSG eğitimlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirildi.

Eğitimler için kayıtlar 3 Şubat’ta başlıyor

ANADOLUSEM Müdürü Prof. Dr. Sezgin Açıkalın, yasal zorunluluk kapsamında eğitim alarak belgelendirme yapması gereken işverenlere yönelik düzenlenecek eğitim programı hakkında şu bilgileri verdi:

“ANADOLUSEM’in düzenlediği işveren veya işveren vekilleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitim programının ders içeriklerini güncel mevzuata göre yeniliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız ders kitabımızı ve diğer öğrenme malzemelerimizi güncel gelişmelere ve mevzuata göre yenileyerek öğrencilerimizin karşısına zengin içeriklerle çıkmaya hazırlanıyoruz. Program kayıtları 3 Şubat 2025’te başlayacak ve 28 Şubat 2025’e kadar devam edecek. Programa katılmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları yeterli. Herhangi bir diploma şartı aranmayan eğitimlere başvurular, https://esertifika.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi’ almaya hak kazanacak. Bu belgeyle işverenler veya vekillerinin İSG-KÂTİP sistemine elektronik kayıtları yapılacak. Bu kişiler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini profesyonel desteğe ihtiyaç duymadan kendileri yürütebilecek. Öğrencilerimizi bütün aşamalarda SMS ve e-posta yoluyla bilgilendireceğiz. Sürekli Eğitim Merkezimiz, yalnızca İSG alanında değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TAB Gıda Grubu gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı iş birliği sayesinde bireylerin ve kurumların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyor."