Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANADOLUSEM) ile HIATUS projesinin ortaklarından biri olan Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir işbirliğini hayata geçirdi. Bu iş birliği ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Kayabaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı” Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANADOLUSEM) ile HIATUS projesinin ortaklarından biri olan Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir işbirliğini hayata geçirdi. Bu iş birliği ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Kayabaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı” Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

ERASMUS+ programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen HIATUS projesi öğretmenlerin eğitim anlayışlarını yeniden yapılandırarak iş gücü piyasasındaki değişiklere göre yenilik yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen “Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı” ile de Eskişehir’de görev yapan lise öğretmenlerine tasarım tabanlı düşünme tekniğini anlamaları ve süreç hakkında bilgi edinerek eğitim alanlarında fark oluşturmaları planlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Kayabaş: “Öğretmenler problemi çözmek için gönüllü olarak katıldılar”

Açıköğretim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Kayabaş üç aşamalı olarak gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin şunları söyledi: “Araştırma projesi ile bir eğitim programı oluşturduk. ANADOLUSEM olarak sadece üniversite öğrencilerine değil, toplumdaki her meslek grubundan ve eğitim düzeyindeki bireye eğitim olanakları sunuyoruz. Bu çalıştay ile birlikte katılımcılara düşünme, tasarım ve problemin ne olduğu hakkında bilgi vererek tasarım tabanlı düşünme tekniğinin ana verilerine ve problem çözme tekniklerinden ayrışan noktalarına değindik. Daha sonra ise 5 aşamadan oluşan düşünme tekniğini inceleyerek senaryo üzerinden öğretmenlerimizin olağan problemlerine çözüm aradık. Bunun için kullanacakları araç setleri de hazırladık. Çalıştaya katılan öğretmenler çalıştayın konusuna ilişkin merak duymaktan öte kendi gerçek yaşamlarındaki belirli bir sorunu fark ederek problemi çözmek için gönüllü olarak katıldılar. Benim için en sevindirici nokta buydu.”