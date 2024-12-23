Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezinde ‘Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’ düzenlendi.

Erzurum’da hafta sonu ‘Çalıştay’ heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezinde ‘Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’ düzenlendi.

‘Gençlik Politika Belgesi’ oluşumuna katkı sağlamak üzere, katılımcı bir yaklaşımla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’de 81 ilde eşzamanlı olarak çalıştay düzenlendi.

Oluşturulan politika belgesine ‘ben de katkı sunmak istiyorum’ diyen herkesin katılım sağladığı farklı ve güzel bir ortamın oluşturulduğu ‘Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’ Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.

STK’lardan da katıldılar

‘Vizyon çalıştayı’nda gençlik alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin ilgili birimleri ve gençlik alanında çalışmalar yürüten akademisyenler öncelikli olmak üzere il ve ilçe protokol listesinde yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşların, muhtarların, özel sektör temsilcilerinin ve çalışanlarının, ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer kamu personelinin, eğitimde ve istihdamda bulunmayan tüm vatandaşlar ile il ve ilçelerde yaşayan tüm gençlerin katılımıyla, belirlenen 11 politika alanının ve alt başlıklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hedeflendi.

Erzurum Palandöken Gençlik Merkezinde 550 gencin katılımıyla düzenlenen çalıştayda 11 ana başlık olarak ele alınan Gençlik Politika Belgesi Taslak Politika Alanları ve Alt Başlıkları katılımcılarla istişare edilmiş ve ön bilgilendirme yapılarak çalıştaya geçilmiş ve çalıştayın amacına uygun olarak oluşturulan gruplarca ortaya çıkarılan görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yapılmış, politika alanlarına ilişkin hedefler belirlenerek; eylem önerileri oluşturuldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Çalıştaya ev sahipliği yaparken, çalıştaya katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Yılmaz, “Bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze böylesi faydalı bir çalıştaya sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzmanlarından Gizem Erkan da çalıştaya katıldı.