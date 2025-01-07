Kırıkkale’nin Işıklar köyünde davul-zurnayla karşılanan Vali Mehmet Makas, vatandaşlarla bir araya gelerek hem taleplerini dinledi hem de çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdi.

Ekonomik kazançlarını tarım ve hayvancılık yaparak elde eden Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyü sakinleri, misafirperverlik geleneği ve kültürel zenginliğiyle adeta Anadolu’nun ruhunu yansıtıyor. Vali Mehmet Makas, "Akşam Sohbetleri" programı kapsamında Kaymakam Ali Kaan Tunçer ve il müdürleriyle birlikte Işıklar köyünü ziyaret etti. Davul-zurnayla karşılanan Vali Makas, köy odasında vatandaşlarla bir araya gelerek hem taleplerini dinledi hem de çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdi. Sohbetin ardından zurna eşliğinde bozlak türküleri seslendirildi, Köy sakinleri, Vali Makas’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Vatandaşlara hitap eden Vali Makas, "Otobüslerde ne yazıyordu, hatırlıyor musunuz? ’Şikayetinizi bize, memnuniyetinizi dışarı anlatın.’ Bu toplantı, o toplantıdır. Şikayet dinlemeye geldik! Memurun davranışında size karşı bir kabalık varsa, onu dinlemeye geldik. Niye? Bizim devlet yönetimimizin temelinde ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı var. Devletin tüm imkanları hem istihdamı artırmak, hem savunma sanayisine katkıda bulunmak, hem de diğer sanayi dallarına katkıda bulunmak adına seferber edilmiş durumda. Hep beraber hizmet sektörünü geliştirmeye çalışıyoruz ve güzel yatırımlar geliyor" diye konuştu.

Işıkları köyü muhtarı Harun Bedir, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorunlarımızı dile getirdik ve birçok konuda çözüm bulduk. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Köy sakini Davut Sert, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Toplantı çok güzeldi. Sayın Valimize ve yanındaki bütün bürokratlara teşekkür ederim. Biz de kendi dertlerimizi, sorunlarımızı kendisine izah ettik. Allah razı olsun, iyi niyetle karşıladı" sözleriyle duygularını ifade etti.

Toplantının samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden köy sakini Eren Akan ise "İç Anadolu’nun, Kırıkkale’nin, Işıklar köyünün samimiyetini, dostluğunu, sıcak kanlılığını bu ortamda gördük. Sorun çözülür veya çözülmez, güç yettiği kadar ama halkı dinlemek, köyü dinlemek her şey için önemli. Biz de sorunlarımızı anlattık, Valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Ateş, İl Müftüsü Mustafa Topal ve ilgili kurum müdürleri katıldı.