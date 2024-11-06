Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası 07-16 Kasım 2024 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Anadolu’nun her köşesinden kültürlerin Denizli’de buluşacağı yarışmalara 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Halk Oyunları Federasyonun organize ettiği Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. 07 -16 Kasım 2024 tarihleri arasında Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek şampiyonaya yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı açıklandı.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Dal’da ekipler sırayla yarışacak. Aylardır bugüne hazırlanan ekipler jüri önünde performanslarını sergileyecek. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. 07 Kasım Perşembe günü saat 16:30’da Halk Oyunu ekiplerinin katılımıyla Valilik Önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak. Halaydan Horona, Zeybekten Teke Yöresine Türk kültürünün en güzel renklerini yaşatacak şampiyonaya tüm vatandaşlar davet edildi.

‘Halk oyunları kültürel zenginliğimizdir”

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halk Oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Böylesine bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirten İlman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu’nun motiflerinin Denizli’de buluşacağını ifade etti. Denizli halkının misafirperverliği ve gelen konukların organizasyondan duydukları memnuniyet neticesinde bu sene tüm kategorilerde bu kültür şölenine ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İlman, yarışacak tüm ekiplere başarılar diledi.