Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası 07-16 Kasım 2024 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Anadolu’nun farklı coğrafyalarından kültürlerin buluştuğu şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası üstüste ikinci kez Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Halk Oyunları Federasyonun organize ettiği şampiyonada, 07 -16 Kasım 2024 tarihleri arasında Nihat Zeybekçi Kültür Merkezinde Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde 31 ilden 86 ekip 8 gün boyunca jüri önünde performanslarını sergiledi.

Halk oyunları şölenine Denizli ekipleri damga vurdu

Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Dal’da farklı kategorilerde ekiplerin sırayla yarıştığı Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında; ekiplerin kıyafet, uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılarak şampiyonlar belli oldu. İlk gün gerçekleşen Gençler Düzenlemeli Dal yarışmalarında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü birkez daha Türkiye Şampiyonu olurken, üçüncü gününde düzenlenen Minikler Düzenlemeli Dal yarışmalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinciliği, Grangaz Dans Sanat Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Yıldızlar Düzenlemeli Dal’da Sarayköy Spor Kulübü Türkiye Üçüncüsü olurken, şampiyonanın son gününde gerçekleşen Büyükler Düzenlemeli Dal yarışmalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

‘Anadolu’nun motifleri bir kez daha Denizli’de buluştu”

Organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, böylesine bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu ve Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Anadolu’nun tüm renklerinin sergilendiği şölende yarışan tüm ekipleri tebrik eden İlman, katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.