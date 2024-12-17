Serdivan Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun sahnede yer alacağı konserde Anadolu’nun manevi şahsiyetleri yad edilecek.

Serdivan Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat yıl dönümü anısına gerçekleştirilecek olan “Anadolu Evliyaları” Konseri, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun eşsiz performansıyla 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 20.00’de Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Konserde, Türk müziğinin önemli eserleri icra edilerek Anadolu’nun manevi şahsiyetleri yad edilecek. Etkinlik, dinleyicileri geçmişin derinliklerine götürürken manevi bir yolculuğa çıkaracak. Ruh ikliminden ezgilerle dolu bu özel gece, sanatseverlere hem duygusal hem de tarihi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, “Vatandaşlarımızı, bu anlamlı ve manevi atmosferi hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konsere tüm sanatseverlerin katılabileceği belirtildi.