Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, ’Köşe Bucak Anadolu’ konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Anadolu’nun kültür zenginliğinin Mersinlilerle buluşturulduğu konserde, Türkiye coğrafyasının tüm renklerini barındıran türküler seslendirildi.

Yıl boyunca kentin dört bir yanında birbirinden farklı konseptlerle etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersinlileri kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve her yaştan vatandaşın sanatın keyfini yaşama fırsatı bulduğu etkinliklerden biri de ’Köşe Bucak Anadolu’ konseri oldu. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Akdeniz’den Ege’ye Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya Türkiye coğrafyasının tüm renklerini barındıran türküler seslendirildi. Anadolu’nun kültür zenginliğinin Mersinlilerle buluşturulduğu konserde, Aşık Veysel’den Mahzuni Şerif’e, Neşet Ertaş’tan Pir Sultan’a pek çok halk ozanının türküsü yeniden yorumlandı. Orkestraya sık sık alkışlarla eşlik eden katılımcılar, zaman zaman çalınan türküleri de hep bir ağızdan seslendirdi.

"Mersin’i karış karış gezdik"

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Orkestra Şefi Erdal Koşar, Anadolu’nun dört bir yanından yer alan ezgilerle güzel bir konseri geride bıraktıklarını ifade etti. Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar Mersin’in dört bir yanında, yaylalarda ve sahillerde konserler verdiklerini belirten Koşar, "Gerek orkestralarımız, gerekse tiyatro ekibimizle Mersin’i karış karış gezdik. Vatandaşlarımızın konserleri dinleme fırsatı olmadığı kırsal bölgelere bu hizmeti götürmekten dolayı çok mutluyuz. Bu anlamda hem ülkemizin, hem de kentimizin kalkınması adına gelecek nesillere türkülerimizi ve sanatımızı daha doğru bir şekilde yansıtmak istiyoruz" dedi.

"Kulağımın pası silindi"

Konseri dinlemeye gelen sanatseverlerden Murat Altıngeyik, ’kulağının pasının silindiğini’ dile getirirken, Esra Sönmez ise "Konser çok güzel ve çok büyüleyiciydi. Yöre yöre gezdik" diye konuştu. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte konseri dinlemeye gelen Münire Soyyiğit de bu tür etkinliklerin her zaman düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.