Tokat’ın Niksar ilçesindeki 12. yüzyıldan kalma Yağbasan Medresesi, Anadolu’nun en eski kapalı avlulu medresesi olarak zamana meydan okuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde ve koruması altında bulunan Tokat’ın Niksar ilçesindeki tarihi Yağbasan Medresesi, Anadolu’nun en eski kapalı avlulu medrese yapısı olarak ayakta duruyor. 1157-1158 yıllarında Danışmentli Emir Nizamettin Yağbasan tarafından inşa edilen bu yapı, Türk-İslam kültürünün önemli bir mirası olarak biliniyor. Yüzyıllar boyunca hem din adamı hem de devlet adamı yetiştiren Yağbasan Medresesi, aynı zamanda Anadolu’da tıp eğitimi veren ilk medreseler arasında yer alıyor. Kent merkezindeki bir diğer benzer yapıyla mimari benzerlik gösteren moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilen yapı, yıllar içinde birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2005, 2008 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde medrese günümüzde halen sağlamlığını koruyor. Bölgenin sarsıcı depremlerine rağmen ayakta kalan Yağbasan Medresesi, ziyaretçisine geçmişten günümüze uzanan tarihi bir mirası yakından keşfetme fırsatı sunuyor. 9 asırlık medrese günümüzde gelin ve damatlar için fotoğraf çekim mekanı olarak dikkat çekiyor.