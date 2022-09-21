Sivas’ın Gemerek ilçesinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan şelaleden adeta çamur aktı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan şelaleden adeta çamur aktı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan şelaleyi de olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Sızır kasabasına uzaklığı yaklaşık 1 kilometre olan Sızır Şelalesinin suyu renk değiştirdi. Selle birlikte şelaleden adeta çamur aktı. Anadolu’nun en etkileyici alanlarından birisi olarak göze çarpan şelaleyi bu durumda gören doğaseverler şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezin de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mağaranın ağzı mevkiinde oluşan sele belediye ekiplerince müdahale edildi.