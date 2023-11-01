Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde 2017’den bu yana bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren ve Anadolu’nun en büyük teknoloji festivalleri arasında yer alan Ar-Ge Proje Pazarı kapılarını altıncı kez ziyaretçilerine açıyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 02-03 Kasım 2023 tarihlerinde Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştireceği bilim ve teknoloji festivaline 32 farklı ilden yüzlerce yarışmacı katılacak. Bölgenin uzun soluklu en önemli festivalinde 19 ana temada en iyi projeler yarışacak ve dereceye girenlere toplamda 130 bin TL’nin üzerinde ödüller verilecek. İlkokul-ortaokul, lise ve ana kategoride düzenlenen yarışmalarda, projeler çeşitli üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşları destek veriyor

Cumhuriyetin 100. yılında altıncısı gerçekleştirilen Ar-Ge Proje Pazarında Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, TÜBİTAK ve TÜSEB destek veren kurumlar arasında yer alıyor. HAVELSAN ve ROKETSAN’ın platin sponsor olduğu festivalde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ASELSAN, Çanakcılar Şirketler Grubu, TEİ ve TAİ-Tusaş ise altın sponsorlar arasında yer alıyor. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek festivale ayrıca TCDD TEKNİK, XPLORE, Tekno-Tıp ve Cilas Teknik Kauçuk, Sanko-Çimko, Nexus, Madeş, Asır Dijital, AKTIP, Ay Yıldız Kimyevi, Bartın Seramik-Alvit, Işıklar Tuğla, Merkim, Müsiad Bartın, Öztem ve INOVASENS de destek veriyor. Ayrıca TÜRKSAT iletişim sponsoru olarak; Kamil Koç ise ulaşım sponsoru olarak 6. Ar-Ge Proje Pazarının paydaşları arasında bulunuyor.

Önemli isimler etkinliklerde öğrenci ve yarışmacılarla buluşacak

Ar-Ge Proje Pazarı kapsamındaki yarışmaların dışında düzenlenen seminerlerde önemli isimler katılımcılarla bir araya gelecek. İki gün sürecek salon etkinliklerinde Düzce TTO, TEİ-TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, TÜRKSAT, TPAO ve Volrad Batarya Sistemlerinden konuşmacılar sunum yapacak. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanı (TEYDEB) Mehmet Aslan’ın ‘Akademik Yıl Açılış Dersi’ni vereceği festivalde; Milli Muharip Uçak KAAN’ın motor üretimiyle tarihi bir başarıya imza atan TR MOTOR Güç Sistemleri Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç ile Türk Havacılık Uzay Sanayiinin lider kuruluşu TUSAŞ’ın Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de sunumlar yapacak.

“Türkiye Yüzyılı’na değer katmak için çalışıyoruz”

Teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Ar-Ge Proje Pazarı heyecanını yeniden yaşadıklarını dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “2017 yılından itibaren gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olan bu etkinliği, her yıl düzenli olarak sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Benim de bir fikrim var’ sloganıyla artık geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimiz, bu sene de farklı kategorilerdeki yenilikçi proje fikirlerine ev sahipliği yapacak. En iyi proje fikirlerinin ödüllendirileceği ve ülkenin öncü kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de katılacağı programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üniversite olarak tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve ‘Türkiye Yüzyılı’na değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.