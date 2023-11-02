Anadolu’nun en büyük teknoloji festivali olan ve Türkiye’nin stratejik ve önemli kurumlarının desteklediği Ar-Ge Proje Pazarı kapılarını altıncı kez ziyaretçilerine açtı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 6 yıldır düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı, Kutlubey Yerleşkesinde düzenlenen törenle başladı. Kapılarını açan bilim ve teknoloji festivaline 32 farklı ilden 315 yarışmacının başvurdu. Bölgenin uzun soluklu en önemli festivalinde 19 ana temada en iyi projelerin yarıştığı pazarda dereceye girenlere toplamda 130 bin TL’nin üzerinde ödüller verilecek. İlkokul-ortaokul, lise ve ana kategoride düzenlenen yarışmalarda, projeler çeşitli üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendiriliyor.

Projenin açılış töreninde konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “2017 yılında biz bir hayalle yola çıktık. Bu hayalde bölgemizden başlayarak ülkemize katkı değer sunmak, ülkemizin milli teknoloji hamlesine yönelik çalışmalar yapmak, benim de bir fikrim var diyen bilim tutkunlarını bir araya getirmek vardı. İşte bugün BARÜ’nin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü Ar-Ge Proje Pazarı’nın 6. durağında sizlerle beraberiz. Birbirinden değerli araştırmacılara ev sahibi yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2017 yılından itibaren üniversitemizin paydaşları ile güç birliği içerisinde gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarı ile yüzlerce proje sahibi sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bunun sonucunda o gün dikilen fidanlar, ağaca, meyveye dönüştü. Bazıları kendi şirketleri ile yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki bugün sergilenen projeler de Türk ve Türkiye Yüzyılı’na değer katacaktır" dedi.

Programda Düzce Üniversitesi Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula’nın TÜBİTAK BİGG Dünya Programı ile ilgili sunum yaptığı program, birbirinden ilginç projelerin yer aldığı serginin gezilmesi ile devam etti. ROKETSAN gibi Türkiye’nin gözde kurumlarının da stant açtığı sergi alanında, öğrencilerin ürettiği elektrikli yarış aracı, roket, insansız hava aracı, engelsiz gözlük, ve 3 boyutlu gözlük gibi keşifler yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin göz bebeği kuruluşlar destek veriyor

Cumhuriyetin 100. yılında altıncısı gerçekleştirilen Ar-Ge Proje Pazarı’nda Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, TÜBİTAK ve TÜSEB destek veren kurumlar arasında yer alıyor. HAVELSAN ve ROKETSAN’ın platin sponsor olduğu festivalde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ASELSAN, Çanakcılar Şirketler Grubu, TEİ ve TAİ-Tusaş ise altın sponsorlar arasında yer alıyor. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek festivale ayrıca TCDD TEKNİK, XPLORE, Tekno-Tıp ve Cilas Teknik Kauçuk, Sanko-Çimko, Nexus, Madeş, Asır Dijital, AKTIP, Ay Yıldız Kimyevi, Bartın Seramik-Alvit, Işıklar Tuğla, Merkim, Müsiad Bartın, Öztem ve INOVASENS de destek veriyor. Ayrıca TÜRKSAT iletişim sponsoru olarak; Kamil Koç ise ulaşım sponsoru olarak 6. Ar-Ge Proje Pazarı’nın paydaşları arasında bulunuyor.

Önemli sunumlar yapılacak

Ar-Ge Proje Pazarı kapsamındaki yarışmaların dışında düzenlenen seminerlerde önemli isimler katılımcılarla bir araya gelecek. İki gün sürecek salon etkinliklerinde Düzce TTO, TEİ-TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, TÜRKSAT, TPAO ve Volrad Batarya Sistemlerinden konuşmacılar sunum yapacak. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanı (TEYDEB) Mehmet Aslan’ın ‘Akademik Yıl Açılış Dersi’ni vereceği festivalde; Milli Muharip Uçak KAAN’ın motor üretimiyle tarihi bir başarıya imza atan TR MOTOR Güç Sistemleri Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç ile Türk Havacılık Uzay Sanayiinin lider kuruluşu TUSAŞ’ın Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de sunumlar yapacak.