Konya’da Anadolu’nun en büyük kitap günleri etkinliği Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyarete açtı.

Konya’da Anadolu’nun en büyük kitap günleri etkinliği Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyarete açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafında düzenlenen Konya Kitap Günleri’nin resmi açılışı 7’den 70’e binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Açılışta kitapseverlerle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri’nin, Konya’nın önemli markalarından biri haline dönüştüğünü ifade etti. Başkan Altay, geçtiğimiz yıl yaptıkları Kitap Günleri’nde rekor bir katılımla 850 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlattı.

Merhum Yazar Rasim Özdenören’in hatırasına gerçekleşiyor

Başkan Altay, “Konya Kitap Günleri; 250 yayınevi, 250 yazar ve 300’den fazla etkinlikle bir kültür şölenine dönüşmüş durumda. Bu yıl Konya Kitap Günleri’ni rahmetli yazarımız Rasim Özdenören’in hatırasına gerçekleştiriyoruz. Konya Kitap Günleri’nin bu yıl ki sloganı Sizin Hikayeniz Kitap. Dolayısıyla kitapla ilgili her yaştan insanı Kitap Günleri’ne davet ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için çok güzel alanlar oluşturduk. Anne-babalar hafta sonunda ve akşamları burada sizi ve çocukları çok güzel bir şekilde hazırladığımız stantlara, yazarlarımızın söyleşilerine davet ediyorum” dedi.

“Konya Kitap Günleri gücünü artırıyor”

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Konya genç bir şehir, Konya okuyan bir şehir. Konya, kütüphanelerin en çok ziyaret edildiği ve kitabın en çok satıldığı şehirlerden biri. 120 binden fazla üniversite öğrencisi, 500 binden fazla orta öğretim öğrencisi olan genç ve dinamik bir şehir. Biz de gençlerimizin isteklerini yerine getirmek için Kitap Günlerimizi Konyalıların hizmetine sunduk. İnşallah bu yıl da rekor bir katılımla Kitap Günlerimizi tamamlamayı arzu ediyoruz.”

Açılış programında yazar Hayati İnanç tarafından gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü de yoğun ilgi gördü. Konya Kitap Günleri’nde 250 yayınevi, 250 yazar ve 300’ten fazla etkinlik yer alıyor. Konya Kitap Günleri’nin sloganı ise “Sizin Hikayeniz Kitap” oldu. Konya Kitap Günleri’nde yazarlar imza günleri, söyleyişiler düzenlerken çocuklar için canlı performans alanları ve oyun alanları da yer alıyor.