Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası Kitap Fuarı, 22 Kasım Cuma günü misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Fuarda, 140 yayınevi ve yüzlerce yazar ile şair, edebiyatseverlerle buluşacak. İmza günleri, söyleşiler ve paneller gibi zengin içerikli etkinliklerle edebiyatın kalbi bir kez daha Kahramanmaraş’ta atacak.

“Şiir ve Edebiyatın Başkenti” olarak adlandırılan şairler şehri Kahramanmaraş’ta bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan fuar, 22 Kasım Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açacak. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleşecek olan organizasyon, 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. 140 yayınevi ve yüzlerce yazar ile şair, edebiyatseverlerle buluşacak; imza günleri, söyleşiler ve paneller gibi zengin içerikli etkinliklerle edebiyatın kalbi bir kez daha Kahramanmaraş’ta atacak.

Bu yılki fuara, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden İsmail Kara, Hayati İnanç, Beyhan Budak, Nurullah Genç, Salih Zengin, Dilek Cesur, Vehbi Vakkasoğlu, Tufan Gündüz ve Tarık Tufan gibi isimler katılacak. Ulusal yazarların yanı sıra, Kahramanmaraş’ın yerel yazar ve şairleri de etkinlik boyunca okurlarıyla bir araya gelerek şehre özgü edebi değerlerin altını çizecek.

Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında var olan potansiyelini daha da artırma, bu zengin mirası yaşatma ve gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir noktaya sahip olan 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/19/9-uluslararasi-kahramanmaras-kitap-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş 9. Uluslararası Kitap Fuarı, edebiyatın büyülü dünyasına kapı aralamak, sevilen yazarlarla bir araya gelmek ve kültürel zenginliği doyasıya yaşamak isteyen tüm edebiyatseverler 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na davet edildi.