Konya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi buluşturan Konya Kitap Günleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi buluşturan Konya Kitap Günleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri, bu yıl da kapılarını büyük bir coşkuyla ziyaretçilerine açtı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilim ve irfanın şehri Konya’da Kitap Günleri’ne katılımın her geçen sene daha da arttığını ifade ederek, geçtiğimiz yıl 800 bin kitapseverin ziyaret ettiği etkinliğe bu yıl daha yoğun bir katılım beklediklerini dile getirdi. Konya Kitap Günleri’nin Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği olma özelliği taşıdığını belirten Başkan Altay, “Dünü ve yarını birbirine bağlayan bir köprünün ayakları gibi gördüğümüz etkinliklerimizden birini daha Türkiye’nin önemli kültür etkinlikleri arasına dahil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi kitapseverler yine ülkemizin en saygın yazarlarıyla bir araya gelecek. Beğendikleri yazarların imza günlerini, konferanslarını ve söyleşilerini takip etme imkanı bulacak katılımcılara ayrıca tiyatrolar, şiir dinletileri ve birbirinden renkli atölye çalışmalarından oluşan dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Başta Konya’mızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından tüm kitapseverlerimizi 10 gün boyunca sürecek bu kültür şölenine davet ediyorum” diye konuştu.

Resmi açılışı 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak Konya Kitap Günleri’nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatrolarla sayısız etkinlik düzenlenecek. Ziyaretçiler, Konya Kitap Günleri’ni 23 Ekim’e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edebilecek.