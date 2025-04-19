Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından ‘Görmeden Ölmeyin’ sloganıyla başlatılan Divriği Kültür Gezileri, 27 Haziran Ortaokulu öğrencilerine Divriği’nin görme ve gezme fırsatı sundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 27 Haziran Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından ‘Görmeden Ölmeyin’ sloganıyla başlatılan gezi ilk olarak Sivas’tan Divriği’ye Raybüs ile yapılan keyifli bir yolculukla başladı. Öğrenciler Anadolu’nun El Hamrası olarak bilinene Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nı ziyaret etti. Divriği Kalesi ve tarihî çarşı ziyaret eden öğrenciler bölgenin geçmişten günümüze uzanan yaşam kültürü ve geleneksel el sanatlarını da tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerin son durağı ise Divriği’nin doğal güzelliklerini kuş bakışı izleme fırsatı sunan Divriği Cam Terası oldu. Terasta fotoğraf çektiren öğrenciler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.