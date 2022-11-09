Osmanlı-Rus Savaşında, başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye Müdafaasının 145. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Osmanlı-Rus Savaşında, başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye Müdafaasının 145. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Son yıllarda Erzurumluların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla geleneksel hale gelen Aziziye Destanı, birçok etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği etkinlikte hep birlikte dualar edildi ve bayraklar dalgalandırıldı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağına yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyasında halkın yazdığı kahramanlık destanının 145. yıl dönümü programına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra şehrin mülki, idari, bürokrasi, yargı ve askeri erkânı ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Ayazpaşa Camiinden Salâ Okunması ve Ardından Tarihi Çağrının Yapılması ile başlayan programlar, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Bayrak şiiri ile Sultan II. Abdülhamit’in fermanının okunması, Sultan II. Abdülhamit’in Erzurum halkına teşekkür yazısının seslendirilmesi, Nene Hatun’un temsili canlandırılması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Nenehatun’un kabrinin ziyaret edilmesi ve karanfillerin bırakılmasıyla duygu dolu anların yaşandığı program, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile sona erdi.

“Aziziye, ‘Önce Vatan’ Diyen Kahramanların Destanıdır”

Günün anlamına yönelik değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kentin düşman eline geçmemesi için kadın erkek her yaştan insanın muharebe meydanında vatan savunması yaptığını, bunun neticesinde ise düşmanın ilerlemesine engel olunduğu söyledi. Kahramanlık destanının yazıldığı bu yerde ecdadı anmak için dualar edildiğini vurgulayan Rektör Çomaklı: “Kundaktaki bebeğini bırakıp, önce vatan diyen kahraman Nene Hatunların yazdığı destana şahitlik etmek ve yaşananları asla unutmamak adına bu tür etkinlikleri önemsiyor, üniversite olarak da benzeri programları düzenliyoruz. Unutmamalıyız ki geçmişimizi iyi bilerek ancak geleceğimizi başarılı bir şekilde inşâ edebiliriz. Aziziye Destanı da bizim için büyük önem arz ediyor. Kahramanlık destanı yazarak bugün özgür bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm şehitlerimi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.