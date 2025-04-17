Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları" kapsamında düzenlenen, "Anadolu’nun Ağaçları" sergi açılışı ve "Doğa, Bilim ve Sanatın Buluştuğu Aşk" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Konferans Salonu’nda ki programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu doğasının eşsiz ağaçları ve bilimsel bitki çizimlerinin buluştuğu sergi açılışı, kurdele kesim törenin ardından katılımcıların sergi alanını gezmeleriyle devam eti.

Açılışın ardından düzenlenen programda konuşan Necmi Aksoy, serginin hazırlanmasında emeği geçen ve eserleriyle katkı sunan bitki ressamlarına teşekkür ederek "İklim değişiklikleri, kuraklık ve don olayları karşısında dayanıklılık gösteren meyve türlerinin gen kaynağı olan Anadolu ağaçları ve çalılarını korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Rektör Nedim Sözbir ise yaptığı konuşmada uzun bir planlama ve çalışmaların ardından kurulan Botanik Bahçesi’nde bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Anadolu; doğası, bitki örtüsü, meyve ve ağaç çeşitliliği ile eşsiz bir değere sahiptir. Üniversite olarak bu zenginliği bilimsel çalışmalarla görünür kılmak bizler için büyük bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Konferansın davetli konuşmacısı Biyolog Sevgi Yaltırık Yarman ise bilimsel bitki ressamlığına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Eskiz çalışmaları, çizim teknikleri ve aletleri, Türkiye bitkileri atlasları, renkli ve karakalem çizim örnekleri, duvar levhaları, botanik bahçelerinin kuruluşu ve nebatat enstitüleri gibi konulara değinen Sevgi Yaltırık Yarman, "İçinde bulunmaktan gurur duyduğum Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin, dünya botanik bahçeleri listesinde yer alması ve 20 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi beni son derece heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

Doğa, bilim ve sanatın buluştuğu özel bir atmosferde katılımcıları ağırlayan "12. Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları" ve "Anadolu’nun Ağaçları" sergisi, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.