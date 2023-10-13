Kırklareli’ne kaçak getirilen 12 adet hayvan ele geçirildi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Kolluk Kuvvetlerinin yol kontrolü çalışmaları sırasında, Anadolu’dan kaçak olarak Trakya bölgesine getirilen 12 adet büyükbaş hayvan ele geçirildi. Tespit edilen hayvanların kesim işlemi, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde, Vize Mezbahası’nda gerçekleştirildi. Hayvanları kaçak olarak getiren şahsa; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği idari yaptırım uygulandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Trakya bölgesi, 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından şap hastalığından aşılı ari bölge ilan edilmiştir. Bu sebeple bölgeye Anadolu illerinden hayvan girişleri yasaklanmıştır. Arilik statüsünün korunması ve şap hastalığının bölgeye girmemesi için, Bakanlığımızın aldığı tedbirler gereği bölgeye kaçak olarak getirildiği tespit edilen hayvanlar, ırk, yaş, cinsiyet gözetmeksizin kestirilmekte ve sorumlularına idari yaptırımlar uygulanmaktadır" denildi.