Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencisi Esma Taşdemir, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak toplum merkezi projesi ile Mekan2022 İçmimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışmasında 24 farklı üniversiteden katılan 76 proje arasından birinci oldu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim gören ‘İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı’ bölümlerindeki öğrenciler, tasarladıkları projeleriyle İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Mekan2022 isimli yarışmaya katıldı. 24 farklı üniversiteden toplam 76 projeyi değerlendiren jüri, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü 2021-2022 akademik yılında birincilikle bitiren ve şuanda Yaşar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi olan Esma Taşdemir’in, Bornova Belediyesi için tasarladığı TEAMWORK | makes dream work! (Ekip Çalışması | hayalleri tasarlar!)” isimli ‘Toplum Merkezi’ projesini birinciliğe layık gördü.

Bornova Belediyesinin, dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik yeni bilgi-becerilerin kazandırıldığı, danışmanlık yapıldığı bir toplum merkezi tasarlamayı hedefleyen Taşdemir, projesini yaklaşık 4,5 ayda tamamladı. Projesini tasarlarken avlu mimarisinden esinlendiğini belirten Taşdemir, “Genellikle İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülen avlu kültürüne yer vermemin nedeni avluların insanların hayatında bütünleştirici bir yapısı olmasıdır. Avlular çocukların oyun oynadığı, yemeklerin yendiği ve eğlencelerin düzenlediği yerdir. Ben de bu kültürden ilham alarak projemde avluya yer vererek merkezinde farklılıkların buluştuğu ve gençlerde gözlenen eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına vesile olan bir tasarım gerçekleştirmek istedim. Bu sadece tek açıdan değerlendirilen bir ilham olmadı elbette benim için. Bu anlamın içeresine çevresel faktörler doğrultusunda doğal havalandırma, aydınlatma ve iç mekan akustik kalitesinin arttırılmasına yönelik çözümler de dahil oldu” dedi.

Daha önce çeşitli yarışmalarda eserleri sergileme ödülüne layık bulunan Taşdemir, “Bilimsel anlamda TÜBİTAK’ta iki farklı projeden desteklenmeye hak kazandım. Tasarım alanında eğitim alan arkadaşlarıma bu tarz yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyorum. Genelde en büyük korku ben zaten kazanamam neden uğraşayım ki şeklinde oluyor. Gerçekten siz kendi emeğinize ve sürecinize inandığınızda başarı sizinle geliyor ve sizi takip ediyor. Genç öğrenciler olarak kendimize zaman tanımalıyız, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Çok fazla kitap okumalı, alıcılarımızı çok fazla açık tutmalıyız” dedi.

Gelecekte Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab‘da araştırmacı olarak çalışmayı hedeflediğini belirten Esma Taşdemir, “Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Media Lab üzerinde ’Opera Of The Future’ araştırma ekibinde araştırmacı olarak müzik ve mekânların geleceği hakkında çalışmalar gerçekleştirmek istiyorum. Projemi hazırlarken desteklerini esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi Kenan Eren Şansal (Koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Meltem Eranıl, Dr. Öğr. Üyesi Ecehan Özmehmet, Öğrt. Gör. Haluk Tatari ve Araş. Gör. Selin Aktan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.