Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren’in yönetmenliğini üstlendiği ’Baletler Köyü Belgeseli’nin çekimleri tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen etkileyici projede, Anadolu’nun küçük bir köyünden çıkan büyük bir başarı öyküsü yer alıyor. Belgesel, Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünden yetişen 13 baletin ilham verici yolculuğunu anlatıyor. 1970’lerden günümüze uzanan süreçte bir Anadolu köyünde sanatın gelenek haline gelmesi ve dünya sahnelerine yetenekler kazandırması, belgeselin merkezinde yer alıyor.

"İlham veren bir hikâye"

Mersin, Çorum ve Ankara’da gerçekleştirilen Baletler Köyü Belgeseli ile ilgili bilgi veren yönetmen Dr. Fatih Diren belgeselin birçok kişiye ilham olacağını söyledi. Diren, "Hikâyeyi bir haberde gördüm ve çok ilgimi çekti. Anadolu’nun bir köyünden 13 baletin yetişmesi inanılmaz bir başarıydı. Araştırmalarım sonucunda bu gelenek 1970’lerde başlamış ve nesiller boyu devam etmiş. Sadece baletler değil, opera sahnesinde dekor, ses gibi alanlarda çalışan birçok kişi de bu köyden çıkmış. Böyle güçlü ve ilham verici bir hikâyeyi filmleştirmek gerektiğine karar verdim" dedi.

Proje sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi ve Osmancık Belediyesi’nden destek aldığını aktaran Dr. Fatih Diren yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladıklarını belirtti.

Baletler Köyü uluslararası festivallere katılacak

Baletler Köyü Belgeseli, ilk olarak yurt dışındaki film festivallerine gönderilecek ve ardından Türkiye’deki festivallerde izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Dr. Fatih Diren, belgeselin Anadolu’da sanatın gelişimine ilham kaynağı olacağını vurgulayarak, "Sanat sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun herhangi bir köşesinde de doğabilir. Bu belgesel, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da sanatın içinde var olabileceğini gösteriyor. Başpınar köyü gibi hikâyeleri gelecek nesillere aktarmak için filmleştirmeye devam edeceğiz. Bu projede öğrencilerimiz Nurullah Güzel ve Ali Eren Engin yer aldı yine bölümümüz Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Akyıldız hocamız da yardımcı yönetmen olarak projede görev yaptı. Bunun gibi hikayelerin kalıcı olarak ortaya koyulması için, gelecek nesillere aktarılması için filmleştirmek gerekiyor. Biz de fırsat buldukça yine bunun gibi umut veren ve ilham olan hikayeleri filmleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.