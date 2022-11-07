Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde Anadolu’da Tekstil Sanatı söyleşisi düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde Anadolu’da Tekstil Sanatı söyleşisi düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Amfi Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Biret Tavman konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halı Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Memik Bünyamin Üzümcü, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ebru Çoruh’un açılış konuşmaları ve sunumları yer aldı. Prof. Dr. Biret Tavman konuşmasında, Tekstil Sanat Platformunun, tekstil sanatı ve tasarımı alanında çalışan sanatçı, akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek alanın ve alanda çalışan kişilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Prof. Dr. Tavman, “Bu amaç doğrultusunda sanat, akademi ve sektörün birlikte hareket etmesi, dayanışma içinde olması ile olumlu sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir. Daha önce İstanbul ve yurt dışında açılan örgü sanatı sergisini ilk defa Anadolu’daki bir şehirde açmanın haklı gururunu taşımaktayız” diye konuştu.

Gaziantep’in tekstil sektörü açısından önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayan GAÜN Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerle öğrencileri bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Tekstil sanatının değer kazanması ve öğrencilerin tasarım yapması bağlamında gerçekleşen söyleşiyle birçok tasarım örneklerinin gösterilmesine fırsat sağladı” dedi.