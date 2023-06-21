Kayseri merkezli ABC Lojistik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında Anadolu’dan listeye giren firma olarak bir ilke imza attı.

TİM tarafından hazırlanan "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırması yayınlandı. Araştırmada Kayseri’den 16 firma listeye girerken, yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ABC Lojistik Firması da bir ilki gerçekleştirdi. ABC Lojistik, Anadolu’da bu listeye giren ilk nakliyat firması olarak büyük bir başarıya imza attı.

ABC Lojistik filosunu artırmıştı

Sektöründeki gelişmeleri de yakından takip eden ABC Lojistik, yurtiçi ve yurtdışı taşıma hizmetlerini artırmak üzere farklı taşıma tiplerine yönelik Volvo marka 301 çekiciyi Nevşehir’de düzenlenen tören ile filosuna katmıştı.

30 yıllık tecrübe

Uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta ve depolama alanında hizmet veren ve sektörünün öncüsü konumuna gelen 30 yıllık ABC Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen, ihracat ve ithalat adına ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, yatırımlarla filolarını 3’te 1 büyüttüklerini belirtti.

Hedef, Avrupa’ya açılan bütün kapılarda yer almak

Şirketin hedeflerinden bahseden Bilen, 2024’ün ikinci çeyreğinde 600’e yakın çekicisi ve bine yakın dorsesi Avrupa’ya açılan bütün kapılarında yer alan bir şirket konumuna geleceklerini kaydederek, lojistik sektörünün hiçbir zaman durmadığını ve durmayacağını kaydetti.

Durmadan ilerleyeceğiz

TİM’in araştırmasında Anadolu’dan ilk defa bir lojistik firmasının yer almasına çok sevindiklerini kaydeden Ergün Bilen, firmalarının teknolojiyi de takip ederek, en iyi hizmeti vermek için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. Bilen ayrıca, ekibine de teşekkür etti.