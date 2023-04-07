Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de Play-Out oynayan Anadolu Yıldızlarıspor, kümede kalma mücadelesinde Yerköyspor ile karşılaşacak.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Out maçlarında Anadolu Yıldızlarıspor, Erciyesgücü FK ve Yerköyspor kümede kalmak için mücadele etti. İlk maçında Erciyesgücü FK’yı Ayhan Kırbaş’ın 35. dakikada attığı gol ile 1-0 yenen Anadolu Yıldızlarıspor, bu hafta Argıncık stadında Yerköyspor ile karşılaşacak.

Anadolu Yıldızlarıspor’a kümede kalması için beraberliğin dahi yeteceği Yerköy karşılaşması 9 Nisan Pazar günü Argıncık Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak.