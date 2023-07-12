Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Grup liderliği Müsabakaları 12-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Menteşe Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Muğla’da geçen hafta yapılan Analig Hentbol Grup liderliği Müsabakalarının ardından bu hafta da, Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol grup müsabakaları düzenleniyor. Müsabakalar öncesinde Ula Akyaka Cahit Belkıs Güneyman İlk ve Ortaokulu’nda teknik toplantı gerçekleştirildi. Afyon, Aydın, Bilecek, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’tan 10 erkek 10 kız takımı olmak üzere toplam 320 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvanın açılış seremonisi Menteşe Spor Salonu’nda yapılacak. Turnuvanın ilk maçı İzmir İl Karması ile Manisa İl Karması arasında Menteşe Spor Salonu’nda oynanacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında mücadele etmek için 10 farklı ilden gelen sporcuların katılımıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına Akyaka’da saygı yürüyüşü düzenledi. Ardından Antrenörler ile birlikte toplam 370 sporcu turnuva öncesi azmak nehrinde tekne turu yaparak enerji depoladı.