Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Osman Bayraktar Sezonu faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup Müsabakaları 24-27 Temmuz 2023 tarihlerinde Uşak Merkez Spor Salonu’nda yapılıyor.

6 Şubat’ta yasadığımız büyük depremde yaşamını yitiren Hatay Gençlik ve Spor Müdürü Osman Bayrakdar anısına düzenlenen Ege Bölgesi Yıldızlar Ligi Teakwondo Turnuvası Uşak’ta yapılıyor.

3 gün sürecek turnuvaya, ev sahibi Uşak’ın da aralarında olduğu; Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Manisa, İzmir, Aydin, Denizli ve Muğla gibi 10 ilden toplam 130 sporcunun karıldığı öğrenildi.

Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwonda müsabakalarında Teakwondo Federasyonu tarafından yeni bir uygulama getirildi. 59 erkek ve 71 kız sporcu olmak üzere toplamda 130 sporcu yeni uygulamada sadece kiloda değil boy olarak da eşit olması koşulu ile birbirleriyle eşleşiyor.

Böylesine anlamlı ve önemli bir turnuvayı Uşak’ta organize etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Taekwondo federasyonu Uşak İl Temsilcisi Melih Akman, “Öncelikle bizi ulusça yasa boğan 6 Şubat depremi sırasında yaşamını yitiren başta Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü merhum Osman Bayrakdar’a, sporcularımıza ve yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

İlimizde 10 ilden 130 sporcumuzu 3 gün sürecek turnuva boyunca ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvamızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki; buradan birçok milli teakwondocumuz çıkacak ve ülkemizi gururla temsil edecektir.

Gençlerimin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve başarılı birer sporcu olarak yetişmeleri ve Uşak’ımızın adını duyurmak için bu tür organizasyonlara ağırlık vereceğiz” dedi.