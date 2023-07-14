Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Güreş Bölge Şampiyonası Ardahan’da yapıldı.

16 ilden 325 sporcunun katıldığı müsabakalar 3 gün sürdü. Müsabakalar boyunca Kültür Gezileri kapsamında Ardahan Kalesi, Yanık Camii ve Ardahan Kongre Müzesini ziyaret eden sporcular Ardahan’ı tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca 325 sporcunun katılımıyla Depremde hayatını kaybedenler anısına Fidan Dikimi de yapıldı.

Müsabakalarla ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir: "Ülkemizin 16 ilinden 300’den fazla sporcu şehrimize misafir oldu. Sporcuların hem Ardahan’ımızı tanıması hem kültürel zenginliğimize vakıf olması hem eğlenmeleri hem de müsabakaların başarıyla tamamlanması açısından Kültür Gezisinden başlayarak, Gençlik Konserine kadar planladık ve tüm organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. 81 ilde gerçekleştirilen bu organizasyonların arasında Ardahan’ımız en yüksek memnuniyet oranına ulaşarak en üst basamaklara çıkmış oldu. Böylece ilimizin adı da tüm Türkiye’de duyulmuş oldu. Faaliyetimizin gerçekleşmesi adına desteklerini esirgemeyen Bakanlığımıza ve başarıyla tamamlanmasında büyük emeği olan İl Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" dedi.