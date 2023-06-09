Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grup müsabakalarında Manisa’yı temsil eden judocular büyük bir başarı elde ederek hem erkekler hem de kızlarda birinci olarak yarı finallere gitmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi judo grup müsabakalarda Manisa’yı temsil eden judo takımı 11 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olarak yarı finale gitmeye hak kazandı.

Müsabakalarda 32 kiloda Hiranur Cengiz birinci, 36 kiloda Sevim Erva Koçyiğit birinci, 38 kiloda Furkan Karaduman birinci, 42 kiloda Eren Gül birinci, 55 kiloda Arda Düzce birinci, 57 kiloda Gülşen Rümeysa Yıldırım birinci, 60 kiloda Hüseyin Ertem birinci, 63 kiloda Deniz Avcı birinci, +63 Sultan Nur Diker birinci, 66 kiloda Vatan Sever birinci, +66 kiloda Arda Kamal birinci, 34 kiloda Ali Çam ikinci, 46 kiloda Alperen Şensöz ikinci, 50 kiloda Muhammed Enes Çil ikinci, 40 kiloda Fadime Çetin Ersöz üçüncü, 44 kiloda Firdevs Darı üçüncü, 48 kiloda Hülya Çınar üçüncü, 52 kiloda Hatice Özge Şenol üçüncü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek 4-6 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında judoculara başarılar diledi.