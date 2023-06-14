Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo grup müsabakalarında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları büyük bir başarı elde etti.

10 ilin 100 sporcusu katıldığı müsabakalar Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam etti. Bilecik’in güçlü olduğu branşlardan biri olan judoda, kızlarda Ecrin Benlioğlu 1’ncilik elde ederek altın madalya kazandı. Eşin Alayıldız ise 7’nci oldu. Bu başarılı sonuçlarla birlikte, kız takımı 4-6 Temmuz tarihlerinde Çanakkale’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erkekler kategorisinde ise Bilecik’i temsil eden Emirhan Yılmaz 2’ncilik elde ederek gümüş madalya kazandı, Kerim Benlioğlu ise 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. Her iki sporcuda büyük bir başarı gösterdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, tüm branşlarda olduğu gibi judoda da sporcuların ve antrenörlerin yoğun bir çalışma süreci geçirdiğini belirterek, “Sporcularımız emeklerinin karşılığını aldığını ve elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın antrenmanlara olan azimleri ve verimli çalışmaları, bu önemli derecelere ulaşmalarını sağlamıştır” dedi.