Muş’un ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Osman Bayraktar Sezonu Futbol Yarı Final Müsabakaları 9 İl’den 10 takım katılmasıyla başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il’in doğrudan etkilendiği depremlerde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları adına Ana Lig’de turnuva düzenlendi. Muş 1071 Spor Kompleksi sentetik sahasında düzenlenen 2023 Osman Bayraktar Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig), futbol yarı finali müsabakalarına 9 il’den 110 sporcu katıldı. 3 gün sürecek müsabakalarda 10 takım başarı için mücadele edecek. Finale kalan takımlar ise Türkiye şampiyonasına katılacak.

Konuya ilişkin konuşan İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 4 kadın ve 6 erkek takımı olmak üzere 10 takımın yarı final müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. İl Müdürü Taşdemir, “Bugün burada depremde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışanları adına ve rahmetli Osman Bayraktar adına Ana Lig’de 9 ilden 10 takımımızı Muş ilimizde misafir etmekteyiz. 3 gün sürecek olan bu müsabakalarımızın özelde ilimize genelde ise ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burada altyapıda yetiştirdiğimiz gençlerimizi ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Bu yüzden de altyapılara yöneldik. Biz de bu yıl ilimizde birçok bölge şampiyonluklarına ev sahipliği yaptık. İnşallah gençlerimiz burada elde edecekleri başarılarla Türkiye finallerine katılacaklardır. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için bu ve benzeri organizasyonları artıracağız” dedi.