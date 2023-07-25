Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti’nde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final müsabakalarında Manisa, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Sakarya ve Yalova illerinden 117 kız, 124 erkek olmak üzere toplam 241 sporcu yarıştı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalar sonunda erkeklerde Denizli birinci, Kocaeli ikinci, Bursa üçüncü, Aydın dördüncü oldu. Kızlarda ise Balıkesir birinci, Aydın ikinci, Kocaeli üçüncü ve İstanbul dördüncü oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları antrenörler ve hakemler tarafından takdim edildi. Dereceye giren takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca sporcu ve antrenörler kültür gezisi çerçevesinde Manisa’yı tanıma fırsatı buldu.

Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.