Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP), Türkiye’ye özgü endemik tür olan Anadolu yaban koyunu sayısının üretme istasyonlarında 631, doğada 500 olmak üzere Türkiye genelinde toplam bin 131’e ulaştığı kaydedildi.

DKMP’nin sosyal medya hesabından, hayata gözlerini yeni açan Anadolu yaban koyunu yavrusunun yaban hayatını takip etmek amaçlı belirli noktalara konulan fotokapana takıldığı görüntüler paylaşıldı.

Anadolu’da “Kaya Davarı”, “Dağ Koyunu” ve “Ceran” adlarıyla anılan Anadolu yaban koyununun dünya üzerinde sadece Türkiye’de yaşadığı belirtilen paylaşımda, “Yapılan genetik çalışmalarda ülkemizdeki evcil koyunların atası olduğu kabul ediliyor. Ülkemize özgü endemik tür olan Anadolu Yaban koyunu, Genel Müdürlüğümüzün özverili ve titiz çalışmaları sayesinde; üretme istasyonlarında 631, doğada 500 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1131 civarında sayıya ulaşmıştır” denildi.