Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, geçmiş yıllarda nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunları için yapılan koruma ve üretme çalışmaları sonucunda sayılarının 800’ü geçtiğini bildirdi.

Çokçetin, sosyal medya hesabından Anadolu yaban koyunlarının fotokapana yansıyan görüntülerini paylaşarak, "Yalnızca ülkemize özgü bir tür olup 1960’ların sonlarında nesli tükenmek üzereyken yapılan koruma ve üretme çalışmaları sonucu günümüzde sayıları 800’ü geçti" ifadelerine yer verdi.