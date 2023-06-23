2023-2024 Sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, yapılan kura çekimi sonucunda 2. Grupta yer alacak.

Ankara’da bir otelde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurul Toplantısının ardından 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Gruplarının kura çekimi yapıldı. Gerçekleştirilen kura çekimiyle geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükselen Anadolu Üniversitesi’nin rakipleri belli oldu. Eskişehir’in profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi olacak mavi-beyazlı ekibin 2. Grupta yer alacağı kesinlik kazanırken, grupta mücadele edeceği rakipleri de netleşti. Anadolu Üniversitesi’nin grubunda şu takımlar yer aldı:

1954 Kelkit Belediyespor, Amasyaspor, Batman Petrolspor, Bulvarspor, Efeler 09 Spor Kulübü, Elazığspor, Ergene Velimeşespor, Eynesil Belediyespor, Hacettepe 1945, Karşıyaka, Pazarspor, Sapanca Gençlikspor, Silifke Belediyespor, Turgutluspor.

Öte yandan TFF’den yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig’de yeni sezon, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.